أستاذ علوم سياسية: ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين فى غزة جريمة إبادة جماعية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدائرة الآن بدأت تضيق على الاحتلال، لأن ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين سكان قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة إبادة جماعية حقيقية ودليل ذلك أن الاستهداف يكون لأهداف ومنشأت مدنية، والاستهداف لنساء وأطفال، ولا حديث حول استهداف البنية العسكرية لحركة حماس ولا حديث حول استهداف قيادات عسكرية لحماس، ولا سجلات أو كشوف لأسماء تم استهدافها من قيادات حماس العسكرية.

وأكد، أن جريمة الابادة الجماعية ثابتة ثبوتًا واضحًا على سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولا تحجتاج لإصدار تقارير رغم أهميتها، المهم هو الاستفادة من هذه التقارير وإدانة إسرائيل وسلطات الاحتلال ومثولهم أمام محكمة جرائم الحرب وتلقيهم الجزاء على ما ارتكبوه.