الخميس 28 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بشكل مكثف بمنطقة تجمع النازحين بخان يونس

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل كثيف بالمناطق الغربية لمحافظة خان يونس، وهذه المنطقة هي ضمن منطقة "المواصي"، والتي يطلب من السكان الفلسطينيين النزوح إليها.

 النيران الكثيفة ستؤدي إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات

وأكد، أن هذه النيران الكثيفة ستؤدي إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات، كما أن خان يونس تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي قامت بمحاصرة مستشفى ناصر الطبي ومداهمته.

 وانتقال بعض الممرضين والأطباء والمرضى الذي كانوا بداخله، كما أغلقت مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالسواتر الترابية، وتطلق القذائف والرصاص تجاه المرضى والأطباء المتواجدين فيه للخروج منه والنزوح.

وأضاف أن مجمع الشفاء الطبي لا يزال يتعرض خلال العشرة أيام الماضية لإطلاق نار تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها تمكنت خلال الأيام الماضية من قتل 200 فلسطيني في هذه العملية المتواصلة.

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