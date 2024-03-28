روجينا: كواليس "سر إلهى" شهدت مواقف إنسانية.. و"خوفى على بنتى لم يتغير أمام الكاميرا"

تحدثت الفنانة روجينا، عن كواليس مسلسل "سر إلهي"، الذي عُرِضَ خلال موسم رمضان الحالي.

وقالت خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنها تحرص على تقديم دورٍ ترى فيه المرأة المصرية والعربية سواء من خلال قضيتها أو قصتها، وشخصية "نصرة" في المسلسل بها الكثير من الصفات من كل سيدة، كما أن العمل يُعد مباراة تمثيلية من العيار الثقيل.

مسلسل "سر إلهي"

وأوضحت أن مسلسل "سر إلهي" يُعد التعاون الثالث مع المخرج رءوف عبدالعزيز، إذ إن مراحل "نصرة" في المسلسل مختلفة وهناك تشويق في سرد الأحداث، معلقة بـ: "تمنيت أن تحترف بناتي التمثيل بسبب عشقي للفن، وخوفي على مريم ابنتي لم يتغير أمام الكاميرا".

وأشارت إلى أن كواليس مسلسل "سر إلهي" شهدت مواقف إنسانية وأخوية بين طاقم العمل، فالحب والتعاون والمرح خلف الكواليس سر نجاح أي عمل فني، برغم كم النجوم في المسلسل، لافتة إلى أن السيناريو الجيد هو سر إعجابها بأي شخصية تقدمها، واهتمام الممثل بالتفاصيل يتيح جوًا من المصداقية لدى المشاهد، وحالة التوحد عنصر أساسي مع كل شخصية تقدمها.