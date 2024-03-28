عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان بعد 10 سنوات من النجاحات.. من يخلف ستولتنبرج لقيادة حلف الناتو؟.

فبعد 10 سنوات من قيادة حلف شمال الأطلسي أثبت خلالها مهارة سياسية وحنكة دبلوماسية، في التعاطي مع التحديات التي واجهها ولا يزال يواجهها الحلف العسكري الأبرز في العالم.

أبرز المعلومات عن ينس ستولتنبرج

يشار إلى أن ينس ستولتنبرج السياسي النرويجي الذي تجاوز الـ65 ينحدر من عائلة سياسية في النرويج، حيث كان والده وزيرًا سابقًا للدفاع والخارجية في بلاده، ودرس الاقتصاد وانخرط في الحياة السياسية رئيسًا لحزب العمال ثم وزيرًا للصناعة والمالية إلى أن تولى رئاسة حكومة أوسلو مرتين بين عامي 2000 و2013، وفي الأول من أكتوبر عام 2014 تولى منصب الأمين العام لحلف الناتو، ومنذ ذلك التاريخ يواصل نجاحاته في قيادة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل عاصمة القرار الأوروبي ومقر الناتو.

أهم الملفات التي أدارها "ستولتنبرج"

واختتم التقرير، إلى أنه إذا كان من إجمال تلك السنوات التي قضاها السياسي النرويجي فإنها تتلخص في ملفات ثلاثة أولها التوتر بين ضفتي الأطلسي، والملف الثاني تمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، والملف الثالث أن الحلف شهد في عهده أكبر عملية توسيع ليصل عدد أعضائه إلى 32 عضوًا.