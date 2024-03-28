قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف القطاع الغربى جنوبى لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.

غارات إسرائيلية على الناقورة وطير حرفا وإصابة عدد من اللبنانيين

وفي وقت سابق أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الناقورة، وأسفرت الغارة عن تدمير في الممتلكات والبنى التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الإغارة على طير حرفا لتدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات، وعلى إثر ذلك نقل عدد من الجرحى بينهم امرأة إلى مستشفيات مدينة صور للعلاج.

وحتى صباح، اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وأطلق عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.