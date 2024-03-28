الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف القطاع الغربى جنوبى لبنان

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية. 

 غارات إسرائيلية على الناقورة وطير حرفا وإصابة عدد من اللبنانيين

وفي وقت سابق أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الناقورة، وأسفرت الغارة عن تدمير في الممتلكات والبنى التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الإغارة على طير حرفا لتدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات، وعلى إثر ذلك نقل عدد من الجرحى بينهم امرأة إلى مستشفيات مدينة صور للعلاج.

وحتى صباح، اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وأطلق عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

إسرائيل لبنان

مواد متعلقة

يجذب 8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة "تنمية بلا حدود" (فيديو)

لبنان يعلن إرسال 22 شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن منذ بدء اعتداءات إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال أيام

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة

ارتفاع حصيلة المعتقلين فى الضفة الغربية إلى 7820 فلسطينيًا

9 مجازر جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا فلسطين لـ32.490 شهيد و74.889 مصاب

"بن غفير": بايدن مخطئ فى سعيه للضغط على إسرائيل

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلى مركزًا طبيًا فى جنوب لبنان

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف وممنهج للمنازل ومخيمات الإيواء فى غزة

أقوال رئيس اتحاد الكرة.. تفاصيل جديدة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع