"القاهرة الإخبارية": إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال أيام

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الأسماء المتداولة بين الحين والآخر لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الـ19 والتي كلَّفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في 14 مارس، ما زالت قيد التمحيص والتدقيق.

وأشارت إلى أنه مضى على تكليف الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحكومة المُكلَّف، 13 يومًا وبقي 8 أيام ومن المرجح أن يكون حلف اليمين خلال أيام.

وأوضحت أن القانون الفلسطيني ينص على أنه بعد تكليف رئيس الوزراء يكون لديه مهلة 3 أسابيع لتشكيل الحكومة، وإذا لم يتم التشكيل تأخذ مدة أسبوعين لانتظار التشكيل، لافتة إلى أن هناك أسماء متداولة، ولكن لم يحدث استقرار على وزارة الداخلية تحديدًا.