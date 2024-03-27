يجذب 8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة "تنمية بلا حدود" (فيديو)
عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تفاصيل مشروع رأس الحكمة “الساحل الشمالي الغربي - تنمية بلا حدود”.
وجاء في التقرير الآتي:
- أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر وتضخ مليارات الدولارات المباشرة في الخزانة المصرية.
- يجسد المشروع التعاون المشترك الكبير بين مصر والإمارات لتطوير المنطقة بالكامل.
- الجانب المصري الممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي التنموية القابضة.
- سيتم إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية
- إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 170.8 مليون مربع لإقامة مشروعات سياحية متكاملة.
- سيدخل الخزانة المصرية مباشرة 35 مليار دولار على مرحلتين: 15 مليار دولار في أول أسبوع و20 مليارا بعد شهرين من التوقيع.
- ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.
- يجذب هذا المشروع ما يتجاوز 8 ملايين سائح إضافي إلى الأراضي المصرية.