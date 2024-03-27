الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يجذب 8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة "تنمية بلا حدود" (فيديو)

رأس الحكمة
رأس الحكمة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تفاصيل مشروع رأس الحكمة “الساحل الشمالي الغربي - تنمية بلا حدود”.

وجاء في التقرير الآتي: 

  • أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر وتضخ مليارات الدولارات المباشرة في الخزانة المصرية.
  • يجسد المشروع التعاون المشترك الكبير بين مصر والإمارات لتطوير المنطقة بالكامل.
  • الجانب المصري الممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي التنموية القابضة.
  • سيتم إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية
  • إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 170.8 مليون مربع لإقامة مشروعات سياحية متكاملة.
  • سيدخل الخزانة المصرية مباشرة 35 مليار دولار على مرحلتين: 15 مليار دولار في أول أسبوع و20 مليارا بعد شهرين من التوقيع.
  • ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.
  • يجذب هذا المشروع ما يتجاوز 8 ملايين سائح إضافي إلى الأراضي المصرية.
مشروع رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الخزانة المصرية

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