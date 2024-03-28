الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية بسبب حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان: "بسبب حكومة نتنياهو.. دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية".

الخلافات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية أصبحت مكشوفة وفي العلن

وقال التقرير، إنه بعدما كانت الخلافات بينهما تدار داخل الغرف المغلقة، أصبحت مكشوفة الآن في العلن، إذ لم يترك "نتنياهو" للإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أي خيار آخر سوى إظهار غضبها من تعنته وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت الحدود كافة.

 وأضاف التقرير، وجدت واشنطن نفسها مجبرة على الامتناع عن استخدام حق الفيتو كعادتها ضد قرار بوقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن الدولي، مكتفية بالامتناع عن التصويت وهو ما كان كافيًا لإثارة غضب الأوساط السياسية في تل أبيب.

 استطلاع للرأي أظهر تراجعًا ضخمًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح، أن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أظهر تراجعًا ضخمًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ عارض نحو 50% من الأمريكيين تلك العملية العسكرية في القطاع، بعد أن دعموها في فبراير الماضي.

وأكد، أن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري أوضح أن المجموعات الحزبية الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة باتت أقل دعمًا لممارسات إسرائيل في غزة.
 

ممارسات إسرائيل في غزة غزة إسرائيل مجلس الأمن الدولي تل أبيب العملية العسكرية في غزة حكومة نتنياهو

مواد متعلقة

يجذب 8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة "تنمية بلا حدود" (فيديو)

لبنان يعلن إرسال 22 شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن منذ بدء اعتداءات إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال أيام

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة

ارتفاع حصيلة المعتقلين فى الضفة الغربية إلى 7820 فلسطينيًا

9 مجازر جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا فلسطين لـ32.490 شهيد و74.889 مصاب

"بن غفير": بايدن مخطئ فى سعيه للضغط على إسرائيل

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلى مركزًا طبيًا فى جنوب لبنان

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف وممنهج للمنازل ومخيمات الإيواء فى غزة

أقوال رئيس اتحاد الكرة.. تفاصيل جديدة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع