"القاهرة الإخبارية": دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية بسبب حكومة نتنياهو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان: "بسبب حكومة نتنياهو.. دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية".

الخلافات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية أصبحت مكشوفة وفي العلن

وقال التقرير، إنه بعدما كانت الخلافات بينهما تدار داخل الغرف المغلقة، أصبحت مكشوفة الآن في العلن، إذ لم يترك "نتنياهو" للإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أي خيار آخر سوى إظهار غضبها من تعنته وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت الحدود كافة.

وأضاف التقرير، وجدت واشنطن نفسها مجبرة على الامتناع عن استخدام حق الفيتو كعادتها ضد قرار بوقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن الدولي، مكتفية بالامتناع عن التصويت وهو ما كان كافيًا لإثارة غضب الأوساط السياسية في تل أبيب.

استطلاع للرأي أظهر تراجعًا ضخمًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح، أن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أظهر تراجعًا ضخمًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ عارض نحو 50% من الأمريكيين تلك العملية العسكرية في القطاع، بعد أن دعموها في فبراير الماضي.

وأكد، أن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري أوضح أن المجموعات الحزبية الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة باتت أقل دعمًا لممارسات إسرائيل في غزة.

