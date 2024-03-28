"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز نقاط مشروع الموازنة العامة لمصر 2024 - 2025
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أبرز نقاط مشروع الموازنة العامة لمصر 2024 - 2025، وجاءت كالآتي:
- استهداف تحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5%.
- نمو الإيرادات 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
- نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
- زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30%.
- زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
- تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- تخصيص 154 مليار جنيه لدعم الوقود نتيجة لارتفاع أسعار البترول.
- تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
- المشروع يستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%.