الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز نقاط مشروع الموازنة العامة لمصر 2024 - 2025

الموازنة
الموازنة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أبرز نقاط مشروع الموازنة العامة لمصر 2024 - 2025، وجاءت كالآتي:

  • استهداف تحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5%.
  • نمو الإيرادات 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
  • نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
  • زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30%.
  • زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
  • تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
  • تخصيص 154 مليار جنيه لدعم الوقود نتيجة لارتفاع أسعار البترول.
  • تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
  • المشروع يستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%.
مشروع الموازنة العامة لمصر 2024 - 2025 الموازنه العامة لمصر

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددًا فى الجليل الغربى

"القاهرة الإخبارية": دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية بسبب حكومة نتنياهو

الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص بغزة يواجهون انعدام الأمن الغذائى

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف القطاع الغربى جنوبى لبنان

"القاهرة الإخبارية": إصابة 3 مستوطنين فى عملية إطلاق نار بأريحا

داهمت جنين بالضفة.. قوات إسرائيلية تغلق مداخل مخيم قلنديا بالقدس وتشتبك مع مواطنين

يجذب 8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة "تنمية بلا حدود" (فيديو)

لبنان يعلن إرسال 22 شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن منذ بدء اعتداءات إسرائيل

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

"الخوف" يُسيطر على تل أبيب.. تفاصيل "رسالة التراجع" من نتنياهو لـ بايدن

"بنعملها كفتة وسجق".. صدمة لأهالي المنوفية بعد ضبط جزارين يذبحان حميرا وأحصنة (صور)

بيراميدز يسعى لضم ثنائى الزمالك فى صفقة انتقال حر

اليوم.. استكمال محاكمة مهندس متهم بتهديد وابتزاز خطيبته بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع