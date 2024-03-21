الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور لـ573 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير  المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مشيرًا إلى أننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.


زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام الجديد

وقال الوزير، إنه ستتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨ - ٢٠١٩، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣.٥ ألف جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.


وأشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى  ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.

وأوضح أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا، ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و٢٠٢٣- ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.


ونوه بأنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

الدكتور محمد معيط وزير المالية هيكلة أجور العاملين بالدولة مسار تحسين أجور العاملين المواطنين منحنى الأجور منظومة البيرول زيادة الحد الأدني للأجور الحزمة الأخيرة

مواد متعلقة

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين بشان أعمال المنفعة العامة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة 2024 - 2025

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجمارك سفاجا

تعديل المخططات التفصيلية لقرية "جصفا" في ميت غمر بالدقهلية

إحباط تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا بمطار شرم الشيخ الدولي

وعودا أوكرانيا بمزيد من الحبوب والاستثمارات لإفريقيًا قبل زيارة «زيلينسكي» الأولى للقارة السمراء

وزير المالية: الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة

قراران لهيئة الرقابة المالية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقين من صناديق العاملين

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى يوجّه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقىّ الأسرة وكبار السن

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

الإعدام لعامل اختطف طفلا واعتدى عليه تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة