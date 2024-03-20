إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاجا برئاسة علي حامد، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبناءً على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة علي حامد، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة بمشمول البيان الجمركي رقم ١١٨٢٨ لسنة ٢٠٢٤ وهو عبارة عن (خس، كانتلوب) مصدرة إلى ميناء ضباء بالسعودية وذلك عقب تمريرها على جهاز الفحص بالاشعة المملوك للمصلحة والذي أظهر اختلافًا في كثافات المشمول في الباليته الرابعة والسابعة والعاشرة في ذيل السيارة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبيَّن أن "الكانتلوب" يحتوي بداخله على أكياس معبأة بأقراص (بنى - أبيض - بيج) اللون بعدد 212 ألف قرص بوزن 41.27 كجم يُشتبه أنها "مخدر الكبتاجون".

وبلغت قيمة المضبوطات 63 مليونًا و600 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية 127 مليونًا و200 ألف جنيه.

وقرر عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 81 لسنة 2024 بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.