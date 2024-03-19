الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا بمطار شرم الشيخ الدولي

مضبوطات جمارك
مضبوطات جمارك

تمكن  رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد سليم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة الطائرة القادمة من روسيا  اشتبه محمد رمضان أبو المجد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب روسي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الشاذلي مأمور الفحص تحت إشراف هاني نادي تلاحظ وجود كثافات يشتبه أن تكون مطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة داخل حقيبة الراكب.

بالعرض على أحمد سليم مدير الجمرك قام بتكليف محمد عبد الموجود مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٣ برطمانات بلاستيك شفافة اللون بها ٥٠ جراما من نبات الماريجوانا وبرطمان زجاج به ٨٣ جراما من زيت الماريجوانا، وعدد ١٠ قَطَّارات بلاستيك بيضاء اللون تستخدم لسحب زيت الماريجوانا مخبأة داخل حقائبه بين طيات الملابس.

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وقرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ وتحريز المضبوطات.

رجال الجمارك مطار شرم الشيخ الدولي مدير الجمرك نبات وزيت الماريجوانا قانون مكافحة المخدرات قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون الإستيراد والتصدير روسيا بوابة اللجنة الجمركية

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