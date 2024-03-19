الوقائع الرسمية تنشر قرار محافظة البحيرة بشان اعتماد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش

نشرت الوقائع الرسمية ،اليوم، قرار محافظة البحيرة رقم 2805لسنة 2023 بشان تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص القرار رقم 2805 لسنة 2023 صادر بتاريخ 1/11/2023، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥٤٨ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (أبوخراش) التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۷ والمنتهى إلى " لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــــرر:

( المادة الأولى ) تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء - للموافقة عليه. محافظ البحيرة ( إمضــــــاء )