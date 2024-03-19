الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين نواب لرئيس لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

نشرت الحريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 78لسنة 2024 بشان يعين محمد أحمد محمد محمود أحمد، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، لمدة عام.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة ٢٠٢٤ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ قــــــــرر: 

( المادة الأولى ) يعين محمد أحمد محمد محمود أحمد - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام). 

( المادة الثانية ) يعين أحمد جمال محمد محمد متولى - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام). 

( المادة الثالثة ) يعين محمد عبد الجواد السيد أحمد علام - نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام). 

( المادة الرابعة ) يعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير.

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 ( المادة الخامسة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 10/3/2024 صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 10 مارس سنة 2024م ). عبد الفتاح السيسي. 

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