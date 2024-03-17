الأحد 17 مارس 2024
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مصر

الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين، أصحاب المشروعات/ المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأوضحت أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، مشددة على ضرورة التزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشارت إلى أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه كحد أدنى وتصل إلى خمسين ألف جنيه كحد أقصى. وفي حالة التأخر لأكثر من 60 يومًا، تبدأ الغرامة من خمسين ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب استمرار مصلحة الضرائب في توفير جميع وسائل التوعية والدعم الفني للأشخاص الطبيعيين، وخاصة أصحاب المهن الحرة.

وأوضح أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية لكبار ممولي المهن الحرة مثل كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين، والإعلاميين، والمحامين، والمحاسبين، وغيرهم.

وأشار إلى أن المركز يبذل جهودًا كبيرة لتقديم الدعم الفني والرد على جميع الاستفسارات حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وأشار إلى أن مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة تعمل على تذليل العقبات أمام الممولين وتوجيههم إلى الإجراءات اللازمة، وتوضيح واجباتهم وحقوقهم.

ولفت إلى أن المصلحة تنظم عدة ندوات توعية ضريبية أسبوعيًا عبر الإنترنت حول كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، وتعلن عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وأضاف أن المصلحة تقدم برنامج "مسئول على الهوا" يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، حيث يقوم نخبة من المختصين بالمصلحة بالرد مباشرة على استفسارات المتابعين.

مصلحة الضرائب الممولين أصحاب المشروعات المنشآت الفردية شركات الواقع الناشئة أصحاب المهن الحرة تقديم الاقرار الضريبي 31 مارس

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