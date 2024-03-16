يحرص المواطنون على معرفة رابط وخطوات تقديم الإقرار الضريبى في مصلحة الضرائب المصرية، حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مصلحة الضرائب المصرية.. رابط وخطوات تقديم الإقرار الضريبى

وتقدم "الدستور" خلال التقرير التالي رابط وخطوات تقديم الإقرار الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية.

رابط تقديم الإقرار الضريبي

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية، رابط إلكتروني خاص بها لتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط من هنا.

مصلحة الضرائب المصرية

خطوات تقديم الإقرار الضريبى

لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لابد من أتباع الخطوات التالية .

الخطوة الأولى:

يقوم المواطن صاحب الإقرار بالدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

الخطوة الثانية:

وتظهر بعد ذلك نافذة جديدة، يقوم بعدها لمواطن صاحب الإقرار بتسجيل البيانات كممول أو محاسب، حيث تضع اسم المستخدم وأيضًا كلمة السر.

الخطوة الثالثة:

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني، والتي تتضمن الرقم السري.

الخطوة الرابعة:

يظهر لك نافذة جديدة تتطلب من مقدم الإقرار كتابة رقم تسجيل الممول.

ملحوظة:

فى حال أن يكون قدم الطلب "الممول" نسى كلمة المرور ولم يتذكرها، فعليه إنشاء كلمة مرور جديدة، والتي تكون متوافرة على الصفحة الرئيسية لمصلحة الضرائب.

الخطوة الخامسة:

عند نجاح التسجيل يصل للمول أو مقدم الأإقرار الإلكتروني رسالة عبر البريد الإلكتروني بالرقم السري.

الخطوة السادسة والأخيرة:

تتولى المصلحة تفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل)، بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول وتسجيله ويكون خاص به فقط، مع ضرورة احتفاظ الممول بسرية هذا الرقم، الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد فيه، ولا يجوز الطعن فيه، كونه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه.

الخط الساخن للتواصل مع مصلحة الضرائب

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية خط ساخن لكى تسهل للمواطن المصرى التواصل معها تليفونيًا وهذا الرقم هو 16395، حيث يتم استقبال كافة الاستفسارات والرد على التساؤلات.