الثلاثاء 12 مارس 2024
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اقتصاد

مواعيد تقديم طلبات تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين في مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد طلبات تقديم الإقرار الضريبي وهو السؤال الذي أجابت عليه مصلحة الضرائب على صفحتها بفيسبوك، موضحة أن 16 مارس آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) بشرط سداد مبلغ الضريبة في تاريخ تقديم الطلب.

مواعيد تقديم طلبات تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين في مصلحة الضرائب 

وقالت إنه لتقديم هدا الطلب على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية برجاء اتباع الخطوات التالية:
1- يتم الدخول على: من هنا.
2- الدخول على اقرارات الدخل واختيار نموذج مد أجل الإقرار الضريبي

وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات الاتية:

مميزات تقديم طلبات تقديم الإقرار الضريبي

  • تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الإقرار الكترونيا عبر الويب
  • تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات او برامج مساعدة
  • تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة
  • سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة
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