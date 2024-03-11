روسيا تدرس رفع الضرائب بعد الانتخابات لتمويل الحرب فى أوكرانيا

تدرس روسيا الآن خيارات لزيادات كبيرة في الضرائب لجمع أربعة تريليونات روبيل (44 مليار دولار)، حيث تضع الحرب في أوكرانيا ضغطًا متناميًا على الخزينة المالية للحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن موقع "أخبار مهمة" الإخباري وأكده مصدران مطلعان، أنه يجري دراسة رفع الضرائب على أرباح الشركات وعلى الأفراد ذوي الدخل المرتفع.

وربما ترفع الحكومة الضريبة على الدخل الشخصي إلى 20%، من 15% الآن بالنسبة لأولئك الذين يزيد دخلهم على خمسة ملايين روبل، و25% على الشركات مقابل 20% الآن.



ولم ترد وزارة المالية الروسية على الفور على طلب بالتعقيب.



أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن نيته إصلاح النظام الضريبي فور عودته لتولي فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات في الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.



وقال في خطابه الذي ألقاه أمام النواب والمسئولين بالبرلمان الاتحادي الروسي في 29 فبراير الماضي، إنه يرغب في "توزيع أكثر مساواة للعبء الضريبي يوجه للأشخاص والشركات ذات الدخل المرتفع".



وأفادت بلومبرج بأن الحكومة تعتبر أن بدء ولاية رئاسية جديدة بمثابة فرصة لتنفيذ الإصلاحات غير الشعبية، بحسب المصادر.

ودفع بوتين بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2018 في اتجاه زيادة سن التقاعد في روسيا، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% من 18%.