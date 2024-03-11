شهر رمضان يبدأ الثلاثاء فى هذه الدول

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناى وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

كما قال مفتى المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية، وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالى رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان فى أستراليا.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالى فى بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالى رمضان وإقامة صلاة التراويح.

من جانبه، ذكر مركز الفلك الدولى على حسابه الرسمى فى منصة "إكس"، أن الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام رمضان فى أستراليا وماليزيا وبروناى.

وأعلن المركز عدم رؤية هلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.

ولفت المركز فى منشور له على حسابه الرسمى فى منصة "إكس"، إلى أنه فى محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكى من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية فى وضح النهار.

وبين المركز أنه تسنى لهم رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال، رغم صفاء السماء بشكل كبير.