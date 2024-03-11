روسيا مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا بعد تصريحات بابا الفاتيكان

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إن موسكو ترى تصريحات بابا الفاتيكان فرنسيس المثيرة للجدل بشأن الحرب في أوكرانيا لا تمثل دعوة لأوكرانيا للاستسلام، ولكن طلبا للتفاوض، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعرب عن استعداده للتفاوض أكثر من مرة"، وقال "هذا هو المسار المفضل".

وكان البابا فرنسيس قد قال في حوار مع التلفزيون السويسري مطلع فبراير الماضي إن الطرف الأقوى هو "الذي يفكر في المواطنين ولديه الشجاعة للاستسلام والتفاوض".

ولم يذكر أوكرانيا أو روسيا في تصريحاته، التي نُشرت مطلع الأسبوع. ومن المقرر بث الحوار بالكامل في 20 مارس الجاري.

واتهم بيسكوف الغرب بالعمل على تفاقم الصراع، مشيرا بصورة خاصة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي الذي قال فيه إنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.