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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هنية يطالب إسرائيل باتفاق شامل بضمانات دولية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إسرائيل بـ"اتفاق شامل ذي ضمانات دولية"، متهمًا تل أبيب بـ"تحمل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق؛ لأنها لا تريد أن تلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق"، على حد قوله.

واستطرد هنية في كلمة متلفزة، أمس الأحد: "مع ذلك، منفتحون على استمرار المفاوضات، ومنفتحون على أية صيغ تحقق هذه المبادئ وتنهي هذا العدوان"، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "تحلّينا بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية من أجل التوصل لاتفاق، والذي لا بد أن يكون شاملًا.. وأن يكون أيضًا بضمانات دولية؛ لإلزام الاحتلال بما يتم الاتفاق عليه".

وتابع: "لا نريد إطلاقًا أن نعطي اتفاقًا لا ينهي الحرب على قطاع غزة، أو لا يعيد أهلنا النازحين إلى بيوتهم، أو لا يضمن خروج العدو الصهيوني من قطاع غزة وخاصة من وسطه إلى خارج القطاع".

وشدد هنية، على 5 مبادئ من أجل تحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب، هي: "وقف إطلاق نار شامل، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كل أراضي القطاع، وعودة النازحين بشكل كامل وبدون شروط (إلى مناطقهم)، وتأمين القضايا الإنسانية، بما فيها من إغاثة وإيواء وإعمار وإنهاء الحصار، ثم الوصول إلى صفقة بموجبها يتم تبادل الأسرى".

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