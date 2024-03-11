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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد تصريح إرسال الناتو قوات عسكرية إلى أوكرانيا.. ماكرون يزور كييف قريبا

قوات الناتو
قوات الناتو

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

 

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن هذا الإعلان جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها ماكرون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الأحد.

 

وبحسب وكالة فرانس برس، أكد الرئيسان مجددًا التزامهما بتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني وإزالة الألغام وإنتاج الأسلحة ومجالات أخرى.

 

وفي 16 فبراير الماضي، خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى باريس، وقع ماكرون وزيلينسكي على اتفاقية أمنية ثنائية.

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