الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

"الضرائب": إرسال أكثر من مليار فاتورة إلكترونية على المنظومة منذ تفعيلها

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ضخمة، تساعد في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة. 

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية التي تمت معالجتها من خلال المنظومة بلغ أكثر من مليار وثيقة منذ بداية تفعيلها وحتى الآن.

وصرحت رشا عبد العال، بأنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يُسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

مصلحة الضرائب المصرية المنظومة الضريبية المجتمع التجاري لتهرب الضريبى الاقتصاد الرسمي التحول الرقمي رؤية مصر 2030

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