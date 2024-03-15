الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.


وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٣ مايو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه.

إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزارة المالية شهرى أبريل ومايو رواتب العاملين الوزارات والهيئات صرف رواتب العاملين

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