موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الزيادة لكل درجة وظيفية

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلن عنها من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية خلال الساعات الأخيرة وذلك مع اقتراب انتهاء الشهر الجاري ورغبة الملايين من المواطنين في شراء مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك 2024 - 1445 هـ.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يتسأل قطاع عريض من موظفي الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة الإجراءات المالية لضمان الحماية الاجتماعية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تتم عملية الصرف من ماكينات الصرف الالي للبنوك خلال الفترة من يوم 21 - 26 مارس 2024.

اليوم الأول لصرف مرتبات موظفي الدولة الخميس 21 مارس 2024 - 11 رمضان 1445.

اليوم الثاني لصرف مرتبات موظفي الدولة الأحد 24 مارس 2024 - 14 رمضان 1445.

اليوم الثالث لصرف مرتبات موظفي الدولة الاثنين 25 مارس 2024 - 15 رمضان 1445.

اليوم الرابع لصرف مرتبات موظفي الدولة الثلاثاء 26 مارس 2024 - 16 رمضان 1445.

قيمة زيادة مرتبات مارس 2024 وفقا لوزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحد الأدنى لزيادات العاملين في الهيكل الإداري للدولة والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 1000 جنيه وذلك لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة فيما بلغت زيادة موظفي الدرجة الثالثة والثانية والأولى نحو 1100 جنيه وزيادة درجة المدير العام والدرجة العاليا والممتازة نحو 1200 جنيه.

وجاءت مرتبات في مارس 2024 كما يلي:-

مرتبات موظفي الدرجة السادسة بلغت نحو 6000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بلغت نحو 6500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بلغت نحو 7000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بلغت نحو 7500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثانية بلغت نحو 8000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى بلغت نحو 8200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الندير العام بلغت نحو 9200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة العالية بلغت نحو 10200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الممتازة بلغت نحو 12200 جنيه.

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