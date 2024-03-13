الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وجدول الزيادات الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مع تبقي أيام قليلة عليه ومحاولة الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم صرفها في مرتبات الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات مارس  2024 كما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية. 

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 من الخميس 21 مارس والذي يوافق 11 رمضان 1445 ويتبقى على هذا الموعد 8 أيام.

يستمر صرف مرتبات مارس 2024 لمدة 5 أيام تنتهي الأربعاء 27 مارس 2024. 

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هل سيتم صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟

يكون صرف مرتبات مارس 2024 بالحد الأدنى الجديد للأجور الذي ارتفع إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، وبالزيادة الأخرى للدرجات الوظيفية المختلفة بحد أدنى 1000 لـ1200 جنيه. 

  • بزيادة 1200 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الممتازة أو ما يعادلها يصبح 12200 جنيه.
  • بزيادة 1200 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها يصبح 10200 جنيه.
  • بزيادة 1200 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة المدير العام أو ما يعادلها يصبح 9200 جنيه.
  • بزيادة 1200 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها يصبح 8200 جنيه.
  • بزيادة 2000 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها يصبح 8000 جنيه.
  • بزيادة 2000  جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها يصبح 7500 جنيه.
  • بزيادة 2000 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها يصبح 7000 جنيه.
  • بزيادة 2000 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها يصبح 6500 جنيه.
  • بزيادة 2000 جنيه مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها يصبح 6000 جنيه.

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