مؤسسة التجاري الدولي تقدم 40 مليون جنيه لمستشفى أهل مصر

ضمن فعّاليات افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمستشفى حروق "أهل مصر"، افتتحت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصرCIB Foundation، الطابق الأول المخصص لعلاج الأطفال بالمستشفى، والذي قامت المؤسسة بتجهيزه في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وبقيمة إجمالية للتجهيزات بلغت نحو 40 مليون جنيه.

وجاء التعاون تحت شعار "من الجرح اتولد نجم" لتساهم مؤسسة البنك التجاري الدولي بتوفير الأجهزة والفرش الطبي لتجهيز 8 غرف رعاية مركزة، و12 غرفة رعاية متوسطة، و4 غرف إقامة داخلية ومحطات للتمريض، وقد شرفت المؤسسة بوضع علامتها التجارية على لوحة التكريم باعتبارها شريك النجاح والراعي الماسي للمستشفى.

ويمتد التعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة أهل مصر للتنمية إلى عام 2016 حيث خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، مليون جنيه مصري لعلاج 159 طفل من الأطفال مصابي الحروق، وفي عام 2019 خصص مجلس أمناء المؤسسة حوالي 2 مليون جنيه مصري لعلاج 282 طفل من الأطفال مصابي الحروق بمستشفى "أهل مصر".

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء البنوك والشخصيات العامة.

كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة هبة السويدي مؤسس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وهشام عز العرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ونادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد سليمان مخطط أول برامج مؤسسة البنك التجاري الدولي.

ومستشفى "أهل مصر" هي أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة أكثر من 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير، تديرها وتشرف عليها مؤسسة أهل مصر للتنمية، ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابي الحروق الحادة والمزمنة وفترة النقاهة، ويعمل على تأهيل الناجين نفسيًا من خلال برنامج تأهيل نفسي متخصص، يشمل ذويهم والمتعاملين معهم.

ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات رئيس الوزراء لمؤسسة أهل مصر والحضور، وكشفت عن رغبته في الحضور للمشاركة في افتتاح هذا الصرح، إلا أن انشغاله بمهام ملحة قد حالت دون الحضور وأعربت عن سعادتها بهذا الصرح الكبير الذي يعمل على إنقاذ حياة إنسان، ويعيد الأمل له من جديد، ليتعافى ويندمج في المجتمع، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود للحد من حوادث الحريق في مصر.