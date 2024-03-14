الخميس 14 مارس 2024
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مصر

قراران لمحافظة كفرالشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمدن

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نشرت الوقائع الرسمية قرارين لمحافظة كفرالشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لقرى ومدن بالمحافظة.

ونص القرار الأول من محافظة كفرالشيخ برقم 139 لسنة 2024، على أنه يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء- مركز دسوق.

ونص القرار الثاني من محافظة كفرالشيخ برقم 135 لسنة 2024، على أنه يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين- مركز دسوق.

نص القرار 

وجاء في نص القرار، محافظة كفرالشيخ قـرار رقم 135 لسنة 2024 بتاريخ 27/1/2024 محافظ كفرالشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 21/1/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 10/1/2024 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين- مركز دسوق وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

تفاصيل القرار 

قرر المادة الأولى- يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين- مركز دسوق.

المادة الثانية- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. 
المادة الثالثة- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين.

نشرة الوقائع الرسمية قرارين محافظة كفر الشيخ اعتماد المخططات التفصيلية

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