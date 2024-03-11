4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، 4 قرارات لمحافظة الدقهلية خاصة بالمخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

وجاء القرار الأول تُعدل المخططات التفصيلية لقرية منشأة السلام التابعة لمركز المنصورة ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.

تعديل المخططات التفصيلية لشياخة قولنجيل بحى شرق المنصورة

وتضمن القرار الثاني، بأن تُعدل المخططات التفصيلية لشياخة قولنجيل - حى شرق المنصورة على النحو التالي: 1- يتم تغيير استخدام قطعة الأرض من سكنى مقترح إلى تجارى، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

تعديل المخططات التفصيلية لقرية كوم النور بمركز ميت غمر

والقرار الثالث بأن تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كوم النور مركز ميت غمر على النحو التالي ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية

فيما أوضح القرار الرابع، تعديل المخططات التفصيلية لقطاع منطقة قبلى الطريق الدائرى - مركز ومدينة المنصورة على النحو التالى: يتم تغيير استخدام قطعة الأرض من سكنى إلى تجارى، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد كما هو موضح بالرسم.