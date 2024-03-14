الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

قرار لوزير المالية بترقية عدد من العاملين بمصلحة الجمارك

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية  قرارا رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٤، والخاص بترقية عدد من العاملين بمصلحة الجمارك المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية، التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتنص المادة الأولى من القرار على تكليف كل من السادة التالية أسماؤهم، الشاغل وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي، مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى العالية بذات المصلحة، لحين شغل الوظيفة، وهم:
- يوسف فؤاد يوسف حنا رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة.
- محمود محمد سامى محمد الدعدع رئيسًا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية. 
- محمد على محمد يوسف رئيسا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.              

يذكر أن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلًا على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.   

 

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