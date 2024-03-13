الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية اليوم الأربعاء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 أربع قرارات جمهورية، الأول برقم 63 بشأن ووفق على تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان تقريبًا تعادل 409590م2 من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.

وجاء القرار الجمهورى الثاني برقم 64 بشانتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71.77 فدان تقريبًا تعادل 301510م2 ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تعليمى متكامل، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

جاء القرار الثالث برقم 66 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114.12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.

القرار الرابع برقم 67 بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.56 فدان تقريبًا تعادل 2391م2 ناحية مركز البياضية بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب.

ونصت القرارات الأربع، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة 1994؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــــرر:

(المادة الأولى) تخصص قطع ألارضى من أملاك الدولة الخاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الجهات السابقة، ولاستخدامها فى الاغراض المحددة لها قرين كل قرار.

-(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.