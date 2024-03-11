الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائي 2023 / 20240.

 تفاصيل القرار

ونصت المادة الأولي على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة  محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1.

الجريدة الرسمية القضاء الادارى هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة

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