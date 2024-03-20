تعديل المخططات التفصيلية لقرية "جصفا" في ميت غمر بالدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقم 22 لسنة 2024، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونص قرار محافظة الدقهلية قرار رقـم 22 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد

. مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

يذكلر ان الوقائع كانت قد نشرت ايضا قرار محافظة البحيرة رقم 2805لسنة 2023 بشان تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص القرار رقم 2805 لسنة 2023 صادر بتاريخ 1/11/2023، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥٤٨ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (أبوخراش) التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۷ والمنتهى إلى " لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ١٩٧٩.