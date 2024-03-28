الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يعلن اغتيال مسئول بارز للحركة فى مجمع الشفاء

حماس
حماس

أعلن جيش الاحتلال اغتيال رئيس هيئة الإمدادات بحماس في عملية بمجمع الشفاء الطبي في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تصفية القيادي في حركة حماس مروان عيسى، قبل أسبوعين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يسعى لتحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد الأزمات الأخيرة التي يعانيها.

وتابع "لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى"، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يحقق أهدافه منذ بداية حربه على القطاع سوى القتل والتدمير.

وأردف "اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة".

القاهرة الإخبارية الاحتلال اغتيال رئيس هيئة الإمدادات بحماس مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة

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