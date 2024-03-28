رغم معارضة جانتس ورئيس الموساد.. نتنياهو يصر على شن عملية في رفح

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي آيزنكوت يدعمان موقف رئيس الموساد الإسرائيلي بينما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويصر على شن عملية في رفح الفلسطينية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي يرى إمكانية عقد صفقة تبادل إذا أبدت إسرائيل مرونة بشأن عودة سكان شمال غزة رغم رد حركة حماس.



وقبل قليل، طلب رئيس الموساد الإسرائيلي طلب مجددًا توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن مباحثات صفقة تبادل المحتجزين والأسرى؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.