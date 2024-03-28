الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسر جلال: "المتحدة" سعت لتوفير كل الإمكانيات لمسلسل جودر

ياسر جلال
ياسر جلال

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل جودر عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت وسخرت لتوفير كل الإمكانيات لإنتاج مسلسل جودر.

وأضاف جلال اليوم الخميس، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الميزة في مسلسل جودر أنه يوجد به نص قوي جدًا، كما أن لدينا كوكبة كبيرة من الفنانين الممثلات والممثلين وهذا شيء إيجابي في العمل الفني، مشيرًا إلى أنه دائما يسعى للبحث عن الاختلاف.

وأوضح أن كل عمل يقوم بتأديته يكون مختلفا عن سابقه، وفي مسلسل جودر يقوم بعمل شخصيتين الأولى شخصية الملك شهريار، والشخصية الثانية شخصية جودر بن عمر المصري، وهنا يتخيل للملك شهريار نفسه بأنه جودر.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحبا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز للحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم "ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى".

قصة مسلسل جودر مسلسل جودر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القاهرة الإخبارية ابطال مسلسل جودر ياسر جلال

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