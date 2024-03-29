الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أوكرانيا تفرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في 3 مناطق بعد هجمات روسية

انقطاعات طارئة للتيار
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي

فرضت أوكرانيا انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في ثلاث مناطق بعد هجمات روسية استهدفت محطات الطاقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في أنحاء البلاد ولا سيما بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار القصف طوال الليل وصباح اليوم.

وذكرت قناة "أوبشيستفينويه" أن أصوات الانفجارات سمعت الليل الماضي وصباح اليوم في مقاطعات إيفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا وفي مدن دنيبروبيتروفسك ولفوف وتشيركاسي، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقالت شركة أوكرينرغو المشغلة لشبكة الكهرباء اليوم الجمعة: "إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية خلال الليل دمرت محطات توليد الطاقة الحرارية والمائية في أوكرانيا"، وكانت هناك عمليات إغلاق طارئة في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.

القاهرة الإخبارية أوكرانيا هجمات روسية محطات الطاقة الكهرباء

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية واغتيال أحد ضباطها بالشجاعية

كيف يدعم المغرب القضية الفلسطينية؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب

القيادة الشمالية الإسرائيلية: مصممون على خلق وضع أفضل وأكثر أمانًا فى الشمال

مجدى بدر: تشرفت بوجودى فى مسلسل جودر

ياسر جلال: "المتحدة" سعت لتوفير كل الإمكانيات لمسلسل جودر

استشهاد 7 فلسطينيين وسقوط جرحى بينهم نساء وأطفال فى غارة إسرائيلية شمال رفح

عدنان منصور: لبنان بصدد تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

رغم معارضة جانتس ورئيس الموساد.. نتنياهو يصر على شن عملية فى رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

عمر هريدى لـ"الدستور": أحافظ على استقلالى فى مجلس المحامين.. وهذه أهم أولوياتى بالدورة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"