أوكرانيا تفرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في 3 مناطق بعد هجمات روسية

فرضت أوكرانيا انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في ثلاث مناطق بعد هجمات روسية استهدفت محطات الطاقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في أنحاء البلاد ولا سيما بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار القصف طوال الليل وصباح اليوم.

وذكرت قناة "أوبشيستفينويه" أن أصوات الانفجارات سمعت الليل الماضي وصباح اليوم في مقاطعات إيفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا وفي مدن دنيبروبيتروفسك ولفوف وتشيركاسي، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقالت شركة أوكرينرغو المشغلة لشبكة الكهرباء اليوم الجمعة: "إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية خلال الليل دمرت محطات توليد الطاقة الحرارية والمائية في أوكرانيا"، وكانت هناك عمليات إغلاق طارئة في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.