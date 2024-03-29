الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 18

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم إعادة الحلقة السابعة عشر من مسلسل محارب، ليتابع الجمهور مامصير محارب بعد تراكم الاتهامات عليه ومحاولات البحث عن دليل براءته.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 18

ليتابع جمهور محارب مواعيد الإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 18

ومازال الخلاف قائم بين كبار العائلة عن توريث محارب ٥٠ فدانا ميراثا عن والده بعد مسامحته من الثأر القديم وقبوله ف العائلة مره اخرى.

ليتشاجر كبير العائلة مع الجدة التي أصرت على توريث محارب وأخوته فيما رفض أبناء العم وبقية أفراد العائلة

وهدد كبير العائلة الجدة بأنه إذا تم توريث محارب واخوته سيكون بحر دماء وليس ثأر محارب فقط وإنما ستزهق أرواحا كثيرة

في احداث متتابعه مازال فقدان موبايل رجل الاعمال العزازي يثير الغموض والشكوك ويسبب الزعر والتوتر لزوجته جيهان، ليبدأ أصحاب محل الموبايلات الذين عثروا على موبايلات العزازي ومحاميه في التفكير في ابتزاز زوجته

وبعدما فتحوا الموبايلات بمساعدة مبرمج وجدوا ملفات وصور بين نرمين الفقي والمحامي المقتول وهو يهددها بفضح أمرها بسبب سرقاتها المتتالية لشركة وأموال زوجها.

مسلسل محارب الحلقة 18.. كبير العائلة يهدد ببحر دماء في حال توريث محارب

مسلسل محارب الحلقة 18.. أصحاب محل الموبايلات يبتزون نرمين الفقي

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 19

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 18.. كبير العائلة يهدد ببحر دماء في حال توريث محارب

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