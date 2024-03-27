مسلسل محارب الحلقة 17.. حسن الرداد السبب في إصابة عمته

مسلسلات رمضان 2024..

اعترض كبار عائلة محارب على قرار كبيرة العائلة بتوريثه 50 فدانا من ميراث والده بعد العفو عنه ومسامحته والتعهد بحمايته.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 17

ولكن لصالح مصلحة العائلة اعترض كبار العائلة من أعمام محارب مهددين بأن ذلك القرار سيجدد الدماء مرة أخرى وأن أبناء العم سيتشاجرون لما سينتج من خلاف.

لتسقط الكبيره أرضا من صدمة التهديد ويتوعد راجح ابن العم لكبيره بأن اذا تأذت الكبيره او اصابها اي مكروه فلن يمر هذا وسيكون له انتقاما.

جاء كل هذا الخلاف بعد قرار العائلة توريث محارب ميراث والده بعد مرور ما يقرب ٢٥ عاما للأخذ بحقه وحق أخوته لإتمام صلح عائلته له.



مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة CBC، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.