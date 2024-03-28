الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 17.. الثأر يعود مجددا لحسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

توعد ابن عم الفنان حسن الرداد "محارب" بالأخذ بالثأر مجددا والتهديد بقتله من أجل الحصول على كل ما يملك من ميراثه في العائلة.

 

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 17


ليصر ابن عمه على اعتراضه بتوريث محارب 50 فدان من ميراث والده وبعدم أحقيتهم وأن عليه اتخاذ كل السبل لمنع تحقيق هذا حتى اذا تطلب الأمر قتله.

مسلسل محارب

ليعرض عليه أحد ابناء عمه بأن زواجه من أخت محارب سيكون خطة جيده من أجل السيطرة على ميراثها اذا لم تتراجع "امنه عمته" كبيره العائلة على توريثه حقه في ارض العائلة.

 

لتسمع كبيره العائلة ما ينوي عليه ابن العم وتهديده بالتصدي له معلقة "تغور الفلوس قصاد راحة البال وده حقه هياخده في الآخرة منك"

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 17


ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة CBC، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

قصة 

مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات

 

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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