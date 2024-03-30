مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

يترقب متابعو وعشاق دراما رمضان 2024، مشاهدة الحلقة العشرين من مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وعدد آخر من النجوم الكبار، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم الحلقة 20

وتشهد أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة وتكشف عن مفاجآت مثيرة، خاصة بعد أن شهدت الحلقة التاسعة عشر والتي شاهدها الجمهور مساء أمس، العديد من الأحداث المشوقة.

وكانت قد انتهت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما حاول مصطفى شعبان برفقة الشرطة نصب كمين لرجال المعلم شداد، لكشف تجارته بالمخدرات، إذ تُعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 20

من المتوقع أن ينجح المعلم الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، في القبض على عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، و"الجنتل" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، وذلك بالتعاون مع ضابط الشرطة، اللواء شوقي، ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 20

من المقرر أن تعرض الحلقة 20 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة20

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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