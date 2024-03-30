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فن

مسلسل الكبير اوي 8 لـ"أحمد مكي" أحداث الحلقة 20

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 أحداث كوميدية متنوعة، وبحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل الحلقة 20 مسلسل الكبير اوي خلال الساعات القليلة الماضية. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 20.


مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 20

بدات الحلقة 20 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 بقيام العترة بالتمر بسسب رفض الكبير ذهابه في رحلة مع أصدقاءه حيث يؤكد له العترة ان مربوحة هي من حرضته على الرفض ولكن الكبير ينفي ذلك. 

بينما تصاب مربوحة بحمي الشراء اونلاين ويحذرها الكبير من الشراء اونلاين مرة أخرى. 

ويدخل جوني ويسأل مربوحة عن سر حزنها فتقول له ان الكبير مشغول عنها وحرم عليها الشراء اونلاين وهو الأمر الذي يسبب لها فراغ ولا تعرف ماذا تفعل. 


مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 21

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 21 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.


مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الحادية والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك 2024 بشكل حصري على قنوات 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 
قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية

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أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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