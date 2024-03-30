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فن

مسلسل بقينا اتنين.. ملخص أحداث الحلقة 4

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين

حقق مسلسل بقينا إتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير ردود فعل إيجابية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته ضمن مسلسلات النصف الثاني للمارثون الرمضاني الحالي.

وشهدت الحلقة الرابعة والتي عرضت أمس الجمعة عدد من المشاهد الشيقة والهامة، والتي يرصدها الدستور في السطور التالية:

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4

  • بدأت الحلقة بعد أن تاه "أدهم" و"ياسمين" في الصحراء خلال مشاركتهما في سباق الرالي ويجدوا أنفسهم في الصحراء ويدخل عليهم الظلام والبرد.
  • تشعر "ياسمين" بالرعب وتقترب من "أدهم" رغم طلاقهما ويبدأن في تذكر الذكريات التي جمعتهم.
  • يظهر “سامي” وهو يعاكس الخادمة وتدخل عليه "ريكو" وتطرد الخادمة.
  • يدخل "سيف" في شجار “ريم” بسبب اختفاء والدها ووالدتها في الصحراء.
  • بعد بحث طويل يجد منظمي الرالي أدهم وياسمين في منطقة بعيدة، ويعيدوهم إلى مركز البداية، ثم يعودوا إلى منزلهم.
  • يدخل مروان ابن أدهم وياسمين إلى غرفة والدته ويطلب منها أن تعود لوالده، فتعده بالتفكير في الأمر.
  • يذهب "سامي" إلى “نادية” ويجمعهما حوار رومانسي كوميدي في حديقة الفيلا ويحاول سامي أن يطلب يدها.
  • ظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز في شخصية "شريف" وهو رسام وفنان تشكيلي، ويتصل بصديقه أدهم، بعدما يجده متصدرا التريند ويداعبه فيكتشف أنه طلق زوجته والتريند مجرد وهم فقط، فتدخل رانيا "ياسمين" إلى المكتب ومعها "سيف" يوسف عثمان، وتأتي السكرتيرة لتبلغهم أن الشركات التي فسخت تعاقداتها عادت جميعها لتجديد التعاقد معهم بعدما أصبحوا أشهر كابلز على السوشيال ميديا.
  • تدخل ريم في شجار مع سيف بعدما اكتشف أنها تغير على صديق قديم لها احتفل بخطوبته فيتركها ويرحل.
  • تدخل ياسمين في شجار مع أدهم في المكتب بسبب محاولة كل منهم فرض رأيه في العمل.
  • يكتشف أدهم وجود صورة بها ياسمين وخطيبها السابق فينفعل ويغضب وفجأة يضرب جرس الباب فيفتح ويكتشف أن هذا الشخص هو خطيب ياسمين القديم والذي كان يعيش في أوروبا وقد عاد مجددا.

رانيا يوسف تكشف لـ"الدستور" سر تحمسها لـ"بقينا اتنين"


مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 5

تعرض الحلقة 5 اليوم السبت عقب أذان المغرب مباشرة بعبر قناة CBC دراما ومنصة WATCH IT الرقمية.


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة الخامسة يعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 12 صباحا والإعادة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر منصة واتش إت الرقمية مقابل اشتراك مادي.


قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج في ظل وجود أبناء في مرحلة المراهقة وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية>

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