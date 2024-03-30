رانيا يوسف تكشف لـ"الدستور" سر تحمسها لـ"بقينا اتنين"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تحمست بشدة لسيناريو مسلسل "بقينا اتنين"؛ لأنها وجدت أن الخطوط الدرامية بالعمل تشبه حياتها الشخصية إلى حد كبير.

وأوضحت "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "بقينا اتنين ناقوس خطر للمطلقين، ويهدف لتغيير وجهة نظر المجتمع للمطلقة"، مشيرة: إلى أن "بطل العمل شريف منير ممثل محترف وفنان قدير وسعدت بالتعاون الأول معه، فهو مثال للالتزام والمهنية".

تفاصيل الحلقة 4 مسلسل بقينا اتنين

بدأت الحلقة الرابعة من "بقينا اتنين" بأحداث مثيرة، فبعد أن تاه "أدهم" شريف منير و"ياسمين" رانيا يوسف، في الصحراء خلال مشاركتهما في الرالي، وبعد تعطل سيارتهما، يجدان نفسهما في الصحراء بدون هواتف ولا أكل ولا مياه، ويدخل عليهما الظلام والبرد، فتشعر "ياسمين" رانيا يوسف بالرعب وتقترب من "أدهم" شريف منير برغم طلاقهما، ويبدآ في تذكر الكثير من الذكريات الحلوة التي جمعتهما سابقًا، وتبكي ياسمين ويأخذها أدهم في حضنه.

ثم يبدآ الخناق مرة أخرى وهما يجلسان في الصحراء ينتظران نجدتهما، وفي المقابل تشاهد ياسمين ابنها يطلب منها العودة لوالده.

يظهر عزت زين وهو يعاكس الخادمة، وتدخل عليه ريكو "مروة عبدالمنعم" وتطرد الخادمة، فيقوم عزت زين بالاتصال بشقيقة "نادية" ميمي جمال ويعاكسها أيضًا.

في المقابل يدخل سيف "يوسف عثمان" خناقة مع ريم بسبب اختفاء والدها ووالدتها في الصحراء، ويحاول تامر بشير أن يعرف مكانهما عن طريق gbs التتبع، كما تدخل ريم خناقة مع تامر بشير بسبب تريقته على فريقهم.

بعد بحث طويل يجد منظمي الرالي أدهم وياسمين في منطقة بعيدة، ويعيدوهما إلى مركز البداية، ثم يعودان إلى منزلهما.

في المنزل يدخل مروان ابن شريف ورانيا إلى غرفة والدته ويطلب منها أن تعود لوالده، فتعده بأنها ستفكر في الأمر، ثم تدخل ابنتها ريم إليها وتترك لها صورة على الكومودينو، وتطلب منها تفسير لها، في حين لم تهتم ياسمين ولم تنظر للصورة أصلًا وتتركها وتنزل متوجهة إلى شغلها.

يذهب سامي "عزت زين" إلى نادية "ميمي جمال" ويجمعهما حوار رومانسي كوميدي في حديقة الفيلا، ويحاول سامي أن يطلب يدها.

يظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في شخصية "شريف" وهو رسام وفنان تشكيلي، ويتصل بصديقه أدهم، بعدما يجده متصدرًا الترند ويداعبه فيكتشف أنه طلق زوجته والترند مجرد وهم فقط، فتدخل رانيا "ياسمين" إلى المكتب ومعها "سيف" يوسف عثمان، وتأتي السكرتيرة لتبلغهم أن الشركات التي فسخت تعاقداتها عادت جميعها لتجديد التعاقد معهم بعدما أصبحوا أشهر كابلز على السوشيال ميديا.

تدخل ريم خناقة مع سيف بعدما يكتشف أنها تغير على صديق قديم لها احتفل بخطوبته، فيتركها ويرحل، فيما تدخل ياسمين خناقة مع أدهم في المكتب بسبب محاولة كل منهم فرض رأيه في الشغل، ثم تخرج ريم من الشركة لتلحق بسيف وتعتذر له عن انفعالها عليه.

تشتكي ياسمين لريكو "مروة عبدالمنعم" ويشتكي أدهم لعاصم "ياسر الطوبجي"، وكل منهم يحاول أن يظهر ملاكًا بريئًا ويظهر الآخر شيطانًا، وفجأة يكتشف أدهم وجود صورة بها ياسمين وخطيبها السابق، فينفعل ويغضب وفجأة يضرب جرس الباب فيفتح ويكتشف أن هذا الشخص هو خطيب ياسمين القديم والذي كان يعيش في أوروبا وقد عاد مجددًا.