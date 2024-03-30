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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 4

مسلسل مليحة الحلقة 4 لـ"دياب و ميرفت أمين"

مليحة
مليحة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث موسعة عن مسلسل مليحة، وتفاصيل الحلقة الرابعة من المسلسل.

مسلسل مليحة الحلقة 4

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل والتي عرضت أمس اطمئنان أم الضابط أدهم الفنانة "ميرفت أمين" على ابنها الضابط وذلك بعد أن أغشي عليها الحلقة السابقة بعد أن ظنت أنه سقط شهيد ضمن الشهداء الذين سقطوا في مدينة السلوم بعد محاولة اختراق أحد العناصر الإرهابية الأراضي المصرية.


خلال الحلقة الرابعة من مسلسل الفنانة مرفت أمين مليحة أيضا اعتذرت الفتاة الفلسطينية مليحة من الضابط أدهم بعد أن شعرت أنه قد ظلمته بعدم تعاملها بشكل جيد معه على عكس معاملته لها ولجدها الذي أنقذه من الموت المحقق.

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كما شهدت الحلقة الرابعة من مليحة قول الفتاة الفلسطينية مليحة لزميلها الدكتورهشام الذي جاء معها إلى مصر بعد تعرض من لها ومنطقتها إلى الانفجار أنها تنوي إلى الذهاب الى السفارة الفلسطينية بالقاهرة بعد أن تتحسن حالة جدها الصحية، ثم أنها ستحضر أوراقها بعد ذلك من أجل العودة إلى ديارها في غزة.

 مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 5

مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

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قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودةة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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