أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا مع استقبال الليالي الوترية في أخر رمضان حيث نكثر في هذه الأيام المباركة بالصلاة والقيام والقرآن وذكر الله عز وجل.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

تأتي أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024 كما يلي:-

1- احرص على تناول الأكل باعتدال حتى تستطيع قيام الليل والطاعة.

2- الإكثار من الاستغفار والدعاء بجوامع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.

3- صفي قلبك وعقلك وأقبل على الله بكل جوارحك.

4- اعف عن من ظلمك وابتعد عن المشاحنات مع الآخرين.

5- صلي بتدبر وخشوع، فليس من المهم الكم ولكن المهم الكيف.

6- احرص على طهارة ثوبك وبدنك ومكان صلاتك قدر المستطاع.

7- الإلحاح والإصرار في الدعاء هما سر إستجابة الدعاء، لأن الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء.

8- أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

9- اعزم على التوبة عند إحياء هذه الليالي المباركة.

10- ادعو الله بالعتق من النار والرزق الحلال وصلاح الأحوال.

11- ادعو الله باليقين والثقة في استجابة الدعاء.

12- اخلص في الدعاء والصلاة.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

"اللهم في اليوم العشرين من رمضان افتح لي أبواب الجنان، وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين".

"اللهم في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكني فيه بحبوحة جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين".

"اللهم في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن فيه قلبي بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين".

"اللهم في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين".

"اللهم في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان اجعلني محبًا لأوليائك، ومعاديًا لأعدائك، ومتمسكًا بسنة أنبيائك، يا عظيمًا في قلوب النبيين".

"اللهم في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان اجعل سعيي فيه مشكورًا، وذنبي فيه مغفورًا، وعملي فيه مقبولًا، وعيبي فيه مستورًا، يا أسمع السامعين".

"اللهم في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان وفر حظى فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار الأحرار من المسائل، وقرب وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين".

"اللهم في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان ارزقني فيه بالرحمة والتوفيق والعصمة، وطهر قلبي من عائبات التهمة، يا رءوفًا بعباده المؤمنين".

"اللهم في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان ارزقني ليلة القدر، وصير لي كل عسرٍ إلى يسرٍ، واقبل معاذيري وحط عني الوزر، يا رحيمًا بعباده المؤمنين".

"اللهم في اليوم الثلاثون من شهر رمضان اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار".

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