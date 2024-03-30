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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل خالد النبوي إمبراطورية ميم.. حلقة 19 رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

موعد إعادة مسلسل خالد النبوي إمبراطورية ميم حلقة 19 رمضان 2024 محور اهتمام الكثيرين من جمهور الدراما الرمضانية حيث شهدت تطورًا في أحداث المسلسل، وتصاعدت الأحداث على أكثر من إطار، فعلى الجانب العاطفي بين مختار أبو المجد ومي، ومديحة ومحمود، وفي جانب محاولات شركة المقاولات لشراء المنزل، والعلاقة بين مختار وأبنائه.

موعد إعادة مسلسل "خالد النبوي" إمبراطورية ميم حلقة 19 رمضان

يأتي موعد إعادة مسلسل "خالد النبوي" إمبراطورية ميم حلقة 19 رمضان 2024 في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا، وعلى قناة DMC drama  الساعة السادسة و5 دقائق مساءً وتعرض الحلقة العشرين من المسلسل على قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة.

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ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم.. علاقة مختار أبو المجد ومي

تطورات الأحداث في مسلسل إمبراطورية ميم في حلقته التاسعة عشر، كان أبرزها تهديد مندوبة شركة المقاولات التي تُحاول الاستحواذ على المربع السكني الذي يُقيم فيه مختار أبو المجد، في وقت يرفض فيه مختار وآخرون بيع منازلهم، رغم العروض المالية الضخمة التي تقدمها الشركة، والتي يراها الرافضون للبيع أنها في الأساس تزيد عن القيمة الفعلية للمنازل، في حين أنهم لن يبيعوا مهما كانت هذه الأرقام، ففي هذه البيوت تعيش بداخلهم الكثير من الذكريات المرتبطة بها.

وتطورت العلاقة العاطفية بين مختار أبو المجد ومي في أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل، حيث جمعهما مشهد بعد انقطاع لفترة، ليُحاول مختار التهرب في البداية، لكنه يتحدث معها ثم يسألها مغازلًا "كيف حدث وأن واحدة مثلها تزوجت ذات يوم من الإعلامي كريم (طليقها).

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مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة العشرين

وتُعرض الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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