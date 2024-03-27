مسلسل إمبراطورية ميم.. "الأب هو الأمان" مايا تفتح قلبها لمختار بعد صدامهما (فيديو)

فتحت مايا أبو المجد، قلبها لوالدها مختار لأول مرة منذ صدامهما والذي قامت على إثره مايا بحلق شعرها ودخلت في حالة عُزلة واكتئاب بعد أن عنفها والدها على ما فعلته من اعتداء على محل خاص بجارتهم مي، والتي قامت به رفقة اثنتين من صديقاتها رفضًا للعلاقة التي نشأت بين مختار ومي.

مايا أبو المجد تفتح قلبها لوالدها أخيرًا في إمبراطورية ميم

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم فتح مايا قلبها لوالدها، وسألها إن كانت تُحب أن تتحدث، فقالت إنها كانت في حالة غضب شديدة، ولو عاد بها الزمن لكررت ما فعلته مرة ثانية (تقصد الاعتداء على محل مي). فرد عليها الأب مختار بأنه يجب عليه أن تنتبه من الغضب، لأنه يُعمي ويضر صاحبه، فاعترفت مايا بأنها تعلم أنها بالغت في فعلها هذا، فأخبرها أن ما حدث قد حدث ومرّ، لكن عليها الآن أن تنتظر للأمام.

وسألت مايا والدها: أنت مش ندمان إنك أنت أبويا؟.. فرد مختار: أنتوا حياتي كلها، أنتوا مختارتوش تبقوا ولادي.. بس أنا اخترت أبقى أبوكم.. فاعتذرت مايا عما فعلته قائلة إنه أفضل أب، ولكن المشكلة فيهم هم (تقصد هي وأشقاؤها).

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومسلسل إمبراطورية ميم من بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.