الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. "الأب هو الأمان" مايا تفتح قلبها لمختار بعد صدامهما (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

فتحت مايا أبو المجد، قلبها لوالدها مختار لأول مرة منذ صدامهما والذي قامت على إثره مايا بحلق شعرها ودخلت في حالة عُزلة واكتئاب بعد أن عنفها والدها على ما فعلته من اعتداء على محل خاص بجارتهم مي، والتي قامت به رفقة اثنتين من صديقاتها رفضًا للعلاقة التي نشأت بين مختار ومي.

مايا أبو المجد تفتح قلبها لوالدها أخيرًا في إمبراطورية ميم

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم فتح مايا قلبها لوالدها، وسألها إن كانت تُحب أن تتحدث، فقالت إنها كانت في حالة غضب شديدة، ولو عاد بها الزمن لكررت ما فعلته مرة ثانية (تقصد الاعتداء على محل مي). فرد عليها الأب مختار بأنه يجب عليه أن تنتبه من الغضب، لأنه يُعمي ويضر صاحبه، فاعترفت مايا بأنها تعلم أنها بالغت في فعلها هذا، فأخبرها أن ما حدث قد حدث ومرّ، لكن عليها الآن أن تنتظر للأمام.

وسألت مايا والدها: أنت مش ندمان إنك أنت أبويا؟.. فرد مختار: أنتوا حياتي كلها، أنتوا مختارتوش تبقوا ولادي.. بس أنا اخترت أبقى أبوكم.. فاعتذرت مايا عما فعلته قائلة إنه أفضل أب، ولكن المشكلة فيهم هم (تقصد هي وأشقاؤها).

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

ملخص أحداث إمبراطورية ميم الحلقة 16 والأولى من فراولة وبدون سابق إنذار

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16| تعرف على قرارات نور النبوي فور فوزه بإدارة شئون المنزل

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " 16.. نور النبوي يعلن فوزه على والده في الانتخابات

حلا شيحة تكشف عن أصعب مشاهدها فى "إمبراطورية ميم"

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومسلسل إمبراطورية ميم من بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر إمبراطورية ميم الحلقة 16 الحلقة16 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

هبوط أرضى بطريق الواحات باتجاه أكتوبر

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة