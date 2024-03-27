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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. تعليقات مؤثرة بعد مشهد "إنكسار" مختار أبو المجد (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ملامح مكسورة، وعيون حزينة كانت تنظر في ذهول لصندوق اقتراع في انتخابات بين أب وابنه في مسلسل إمبراطورية ميم.. نتيجة كانت صادمة للجميع وعلى رأسهم مختار أبو المجد الأب الذي قام بدور الأب والأم معًا لتربية أبنائه الستة بعد وفاة والدتهم، لكنه فوجئ بأنهم يريدون شخصًا آخر ليديرهم غيره.. مشهد مؤثر قام به خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم أحزن المصريين، وظهرت مشاعرهم تأثرًا عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات مؤثرة بعد مشهد "إنكسار" مختار أبو المجد 

وتحدثت مريم أحمد عن المشهد، فكتبت في تعليق لها على فيديو الانتخابات عبر صفحة منصة WATCH IT: "نظرة الفنان خالد النبوي وهما بيحطوا الورق في الصندوق وبعد نتيجة التصويت رهيبة.. تعبيرات الكسرة والاندهاش والخذلان في نفس اللحظة! من إنه أصلًا محطوط في الموقف ده كله عمومًا من عياله وقدامهم بعد كل السنين دي من الصبر والحب وإنه يقوم بالدورين ليهم بعد وفاة أمهم شايفين إن فيه أحق منه بإدارة شؤون البيت!! حقيقي براڤو ولا غلطة في إنه يوصل إحساس الأب المصدوم من الموقف اللي هو اتحط فيه مع أولاده.

وكتب حساب آخر: "للحظة واحدة كنت أظن إن أولاده عاملين تمثيلية ليثبتوا له مدى حبهم له والكل كان يختاره، بجد حاجة تحزن".

بينما كتبت أمل شمس تعليق ضاحك عن الحلقة، فقالت: "الانتخابات دي مزورة.. أنا برشح مختار".

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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