مسلسل إمبراطورية ميم.. مروان أبو المجد يبدأ المُعاناة بعد فوزه بالانتخابات (فيديو)

اصطدم مروان أبو المجد، بمسئوليات كثيرة تنتظره بعد فوزه بانتخابات إدارة إمبراطورية ميم، في مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي في دور مختار أبو المجد، بينما يقوم بدور مروان نجله نور النبوي، وتُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية تُعرض في شهر رمضان.

مسئوليات تنتظر مروان في مسلسل إمبراطورية ميم

وبدأت مُعاناة مروان أبو المجد بعد فوزه بالانتخابات باكتساح أمام والده مختار أبو المجد (خالد النبوي) حيث حصد مروان 9 أصوات من مجموع 10 أصوات، بينما لم يحصل الأب سوى على صوت واحد، وهو ما أصاب الجميع بصدمة كبيرة من هذه النتيجة التي لم يتوقعها أحد في المنزل أو من يعرفونهم.

واكتشف مروان مسئوليات ثقيلة تنتظره في إدارة المنزل، وبدأت بوجود شقيقته الصغرى منة (منى أحمد زاهر) في غرفته، والتي طالبته بغرفة منفردة لها لوحدها، إلى جانب زيادة مصروفاتها، وواجهته بحديثه السابق عن السياسية، وأن كل شئ يدور في المنزل هو جزء من السياسة، مما أحرجه أمامها، وسارع بوعدها بدراسة الأمر، ضمن أحداث مسلسل إمبراطوية ميم.

مختار يترك كل شئ لـ مروان لإدارته

وترك الأب مختار إدارة كل شئ لمروان فيما يبدوا أنها رسالة منه يُريد أن يبعثها له بحجم المهام الثقيلة التي يتحملها الأب، وأن الأمر ليس مجرد سلطة وإدارة، وهو ما بدا أكبر من توقعات مروان حول الأمر، ويبدوا أن إدارته للمنزل لن تطول في ظل هذه المسئوليات الثقيلة التي يواجهها.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.